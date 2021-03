Dall’associazione Guarnieri un corto su Lucca e sul teatro del Giglio

L’associazione teatrale Guarnieri di Lucca – Gruppo Giovani Gianburrasca è pronto a presentare al Franco Agostino Teatro Festival di Crema il corto Tornare, dedicato alla città di Lucca e al suo storico teatro.

Avviene a un anno di distanza dalla loro ultima presentazione al Piccolo di Milano, proprio con il prestigioso festival cremasco, dove i ragazzi, studenti delle scuole superiori di Lucca hanno presentato il loro Infinito dedicato a Leopardi seguiti dalla referente giovanile della associazione Miriam Iacopi.

“Da questo Infinito – dicono dall’associazione – il gruppo non ha mai smesso il percorso trasformandolo in incontri, a volte in presenza e altre volte in video conferenze. Tornare è il frutto di un lavoro sul senso di vuoto collegato al momento che stiamo vivendo, la paura di non poter più sperimentare le proprie passioni. Un teatro chiuso fa paura anche a un gruppo di adolescenti”.

L’associazione teatrale Guarnieri svolge attività sia nel territorio lucchese sia nei vari poli di teatro educativo nazionali. Oltre alla organizzazione di rassegne teatrali nella città di Lucca è aperta all’incontro con varie realtà teatrali. Orientata al teatro come strumento di comunicazione, formazione e coscienza civica, pone attenzione al teatro di comunità. Fare, creare e partecipare: con questo spirito da pochi giorni ha firmato il patto Learning City – Lucca città dell’educazione permanente.

“Come diceva Jacques Copeau il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti… È lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui“, conclude Miriam Iacopi augurando a tutti di Tornare il prima possibile.

Oltre al gruppo dei ragazzi il corto ha coinvolto un giovanissimo videomaker di Lucca, Tommaso Coli, e Gabriele Martini, Laura Angelini, Valeria Losco, Giulia Bianchi e Ginevra Puccetti.