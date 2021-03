Domus Romana nel progetto di e-learning per l’apprendimento on line

Anche la Domus Romana fa parte del progetto e.Learning – Apprendimento on line che mira a universalizzare la diffusione della cultura e rendere i sistemi educativi facilmente accessibili per tutti.

La Domus Romana in totale condivisione con le finalità del progetto ha avviato un processo di implementazione dei propri sistemi divulgativi con la costruzione e messa in rete di una piattaforma multimediale Lms (Learning management system) che consentirà di trasferire direttamente on line alla platea universale il sapere e le emozioni dei propri contenuti museali e consentire a tutti gli interessati la partecipazione diretta ai percorsi educativi e socializzanti.

“Ogni cittadino – dice il progetto – da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento deve avere la possibilità attraverso un pc, tablet, smartphone di collegarsi direttamente alle sorgenti formative e potere accedere anche in forma interattiva ai contenuti culturali desiderati.Le attuali politiche sociali e organismi internazionali come Unesco, Unione Europea, Consiglio d’Europa riconoscono i musei come luoghi ideali per sostenere percorsi di apprendimento al di fuori di contesti formali come quello scolastico. I musei offrono stimoli visivi, sensoriali, emotivi di forte attrazione. Possono svolgere il ruolo life long learning, luogo di apprendimento open per tutto l’arco della vita. Dove tutti i cittadini di ogni età, genere, ceto sociale, possono accedere facilmente anche on line come luogo di socializzazione e apprendimento in un’ottica di crescita personale e sociale”.