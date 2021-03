‘Invisibile’, fuori il singolo di debutto del viareggino Christian Grossi

Esce oggi (15 marzo) in tutti gli store digitali Invisibile, il singolo di debutto nel mondo della musica italiana del viareggino Christian Grossi, già voce ufficiale del Carnevale di Viareggio 2018 insieme ad Alberto Martinelli.

Una ballad che parla di un’entità invisibile alla società, che grida la sua solitudine. “E’ una solitudine che può essere vista in vari modi – dice Christian – ad esempio come la società di massa che, presa dalle varie forme di intrattenimento quali i vari netflix o youtube non si interessa più a luoghi come cinema o i teatri (a maggior ragione in questi momenti di pandemia). Oppure ‘un lunapark di errori’ di un uomo che, a causa di essi è stato relegato ai margini della società e grida la sua solitudine.”

Christian, prodotto della Vocalab di Simone Rossi, ha scritto insieme a Marcello Marchetti del Rio della DelirioRecords la melodia e tutto il reparto musica. Mentre Manuel Santini il testo della canzone.