Ultimi giorni per iscriversi al concorso per le scuole I tempi, i luoghi, l’operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca organizzato da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara in occasione del bicentenario dell’arrivo a Lucca, coordinato da Pietro Paolo Angelini per Fbml e da Catia Abbracciavento per Ust e rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con partecipazione individuale, di gruppo o di classe.

C’è infatti tempo fino all’1 aprile per iscriversi utilizzando il modello già inviato alle scuole, e poi fino al 3 maggio 2021 per l’invio dei lavori. Gli alunni degli istituti comprensivi sono invitati a elaborare contenuti liberi grafico-pittorici, quelle delle scuole secondarie di secondo grado elaborati con contenuti di ricerca, analisi e approfondimenti storici, per le scuole superiori di Lucca e Viareggio che hanno aderito al progetto inserito nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è prevista una sezione autonoma.

Foto 2 di 2



La premiazione è prevista nel mese di giugno nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e l’importo complessivo dei premi erogati dalla stessa Fondazione è pari a 2600 euro.

Intanto, è già pervenuto il lavoro svolto dalla classe terza A della scuola primaria Manzoni di Marlia: un elaborato grafico-pittorico successivo ad un’uscita sul territorio realizzata poco prima della pandemia. “L’uscita è stata pensata nell’ottica di compito autentico, in un raccordo interdisciplinare geografico, storico, grafico e scientifico, per far conoscere ed apprezzare a bambini di otto anni le bellezze urbanistiche e naturalistico-botaniche di cui la nostra città è ricca proprio grazie all’intervento illuminato di Maria Luisa Di Borbone – spiega l’insegnante coordinatrice, Federica Quilici – Partendo dalla presentazione favoleggiata della protagonista, i bambini si sono avvicinati ai luoghi da lei plasmati durante la sua breve reggenza di Lucca; hanno visto l’acquedotto del Nottolini, hanno passeggiato sulle Mura facendo una sosta al Caffè delle Mura per poi scendere in Corso Garibaldi e giungere a Palazzo Ducale. Qui hanno ammirato i cortili e le sale interne, compresa la sede della prefettura; poi si sono fermati al teatro del Giglio. Risalendo sulle Mura, hanno visto l’orto botanico dall’alto e poi lo hanno visitato, curiosando tra i viali e le serre alla ricerca del cedro del Libano e nell’ufficio di catalogazione e conservazione dei semi. L’osservatorio astronomico della Specola è stata l’ultima cosa vista, prima di rientrare a scuola a Marlia”.

I lavori dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale tramite posta elettronica all’Ufficio scolastico territoriale di Lucca entro il 3 maggio al seguente indirizzo mail: catia.abbracciavento1@posta.istruzione.it.