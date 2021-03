La settima edizione del Lucca Classica Music Festival (www.luccaclassica.it) slitta all’estate. Nei mesi di luglio e agosto la città tornerà a ospitare i concerti e gli appuntamenti musicali promossi dall’associazione musicale lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, principale mecenate ai sensi della Legge sull’art bonus.

Pur dovendo rinunciare alla consueta formula concentrata e immersiva che negli anni passati ha portato la musica per giorni in tutta la città, dalla mattina fino a tarda sera, il Festival manterrà il più possibile il suo carattere peculiare: quello di offrire al grande pubblico appuntamenti musicali e culturali nei più affascinanti luoghi del centro storico, della Piana di Lucca e non solo, tracciando un percorso alla ricerca della bellezza, oggi più che mai necessaria per dare respiro alla nostra quotidianità sacrificata dalla pandemia. Saranno decine i luoghi che ospiteranno grandi interpreti e giovani talenti con la novità degli spazi del Real Collegio. Il programma è in fase di definizione e a breve verranno svelati i primi importanti ospiti. Anche in questa edizione non mancherà il tradizionale itinerario dedicato agli anniversari con focus su Piazzolla, Stravinskij e Saint-Saëns e un avvincente e multidisciplinare progetto dedicato a Dante Alighieri che rientra nelle manifestazioni riconosciute dal comitato nazionale Dante 700. Come già annunciato si terrà, in più giorni, il ricordo di Ezio Bosso, il grande musicista e compositore che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti di Lucca Classica nel 2020 e che del Festival condivideva la filosofia, perché in linea con il suo modo di vedere e divulgare la musica.

Il progetto si arricchirà poi di interessanti novità grazie alla collaborazione con il Comitato Amur (che vede l’AML operare insieme alle più importanti e storiche istituzioni concertistiche italiane) e con Le dimore del Quartetto.

