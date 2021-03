‘Il filo sottile del coraggio’, online la presentazione del diario dalla quarantena di due mamme

Il filo sottile del coraggio. E’ questo il titolo del libro che sarà presentato domani (24 marzo) alle 18,30 sulla pagina Facebook della Libreria Ubik di Lucca con Gina Truglio, il giornalista Claudio Arrigoni, le due madri protagoniste e autrici del volume e Ramadon, giovane rapper lucchese che ha donato il testo della sua canzone Distanze.

“Il coraggio è quel filo che, all’inizio sembra sottile, ma non si spezza e si lega forte alla vita”. E’ quanto si scrivono due mamme in tempo di quarantena nelle loro lettere. Si inviano delle missive e mail, per la prima volta, non conoscendosi, il giorno della festa della mamma, il 10 maggio 2020, su invito di un’amica comune. Giovanna Carboni e Camilla Tommasi di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze e di Montemerlo, a pochi chilometri da Vò, in provincia di Padova sono due madri che hanno perso i loro “angeli”, Mauro e Niccolò. Condividono un dolore infinito, scavano dentro di loro, fanno riaffiorare il coraggio e provano a donarlo agli altri.

Inchiostro e amore nelle loro lettere, che sono state raccolta nel libro Il filo sottile del coraggio – Diario dalla quarantena di due mamme oltre le distanze (Maria Pacini Fazzi Editore), curato dalla giornalista fiorentina, con un presente nella comunicazione del calcio Gaia Simonetti.

“Scrivere è stato riprendersi se stesse – dicono le mamme – è stata la nostra ripartenza e grazie al nostro coraggio siamo riuscite a scrivere di nuovo anche tempi verbali al futuro. Ci piacerebbe che un giorno la nostra storia di rinascita potesse essere di aiuto ad altre famiglie che sono davanti a prove troppo dure”.

Dalle prime vendite del libro sono state raccolte delle somme per tappe del cuore. E’ stato sostenuto un progetto per il Centro Arcobaleno di Castiglione dei Pepoli, uno per l’Associazione Vip Claun Ciofega di clownterapia di Senigallia e uno per il materiale scolastico per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova.