L’ultimo incontro della rassegna ‘Per mano’ dedicato all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Sabato (27 marzo) alle 16,30 si terrà l’evento L’ultima chiave, l’ultimo incontro della rassegna Per mano dedicato alla Fondazione Mario Tobino e alla storia dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano.

Una passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte con letture tobiniane, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi a Maggiano negli anni Sessanta.

Il percorso artistico è realizzato in collaborazione con MT6 ArtGroup e associazione Alap: chitarra e voce Giulio D’Agnello, musiche di Maurizio Micheli, voce di Romina Malagoli. Con l’intervento di Simona Generali che interpreterà alcuni passi tratti da Le libere donne di Magliano. Molto suggestive ed inedite le immagini realizzate in esclusiva per questo evento.

Partecipano Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino e Enrico Marchi, psichiatra e membro del Comitato scientifico della Fondazione.

Questo il link per partecipare alla raccolta fondi del progetto e ottenere l’accesso ai video e al gruppo Facebook privato.

Dalla visita guidata virtuale alle letture di lettere mai spedite dai pazienti, Per mano ci accompagna dentro alcune pagine della storia manicomiale italiana (e non solo) attraverso una piattaforma streaming. Idea nata durante il primo lockdown del 2020, vuole essere una risposta all’isolamento culturale che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid 19.

Tutti gli incontri sono fruibili on line, a cui sarà possibile accedervi tramite donazione. Parte del raccolto sarà devoluto a sostegno degli “attori della memoria”. A completare l’esperienza, l’accesso a un gruppo privato web dove fare rete e conoscere gli autori degli eventi; una nuova forma di condivisione, scambio e aggregazione, in un momento di isolamento collettivo, nell’attesa di tornare a incontrarci dal vivo.