“Dante700”, Barga ricorda il poeta con un calendario ricco di iniziative

Questa mattina (25 marzo), in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, l’amministrazione di Barga ha presentato il del calendario degli eventi Dante700. La presentazione è avvenuta proprio in occasione del DanteDì, nato per celebrare la memoria ed il genio del poeta.

Barga, enclave fiorentina per secoli, promuoverà nei prossimi mesi una serie di iniziative dedicate a Dante Alighieri.

Il calendario degli eventi

Si parte domenica 6 giugno con una visita ai luoghi danteschi della Lunigiana, in collaborazione con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi: durante la mattina visita al Museo Dantesco e al percorso della Via Dantis di Mulazzo con sosta al parco di Malnido in Villafranca, nel pomeriggio parco e Monastero del Corvo di Bocca di Magra protagonista. Sabato 26 giugno alle 21, al giardino della Fondazione Ricci di Barga, spazio a Dante e la stella di Barga, presentazione del libro della professoressa Maria Castronovo.

A luglio, al parco di Villa Gherardi, cerimonia premio nazionale di poesia Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga dedicata a Pascoli Dantista con pubblicazione nell’antologia di un saggio sul tema. Sabato 3 luglio, alle 10 nel giardino della biblioteca comunale fratelli Rosselli, ci sarà La Divina Avventura. Inferno, letture dantesche per bambini. Sempre nel giardino della biblioteca comunale fratelli Rosselli, la letture per bambini proseguiranno con La Divina Avventura. Purgatorio (sabato 10 luglio alle 10) e La Divina Avventura. Paradiso (sabato 17 luglio alle 10). Sabato 30 luglio, alle 21 nel giardino della Fondazione Ricci, spazio alla conferenza del prof Alessandro Raffi, Dante poeta metafisico.

Martedì 10 agosto, alle 21 nel piazzale del Fosso, una serata omaggio a Giovanni Pascoli: Toni Servillo legge Giovanni Pascoli e Dante. Gli eventi proseguiranno il 25 settembre, alle 16 nel giardino della Fondazione Ricci, con Gli scritti danteschi di Giovanni Pascoli, una conferenza del prof Giovanni Capecchi (università per gli stranieri di Perugia). A ottobre In viaggio con Dante… seguendo virtude e conoscenza, itinerario paesaggistico culturale nel Borgo antico di Barga: letture, animazioni, mini conferenze con gli alunni dell’Isi Barga; Lectura Dantis per le scuole superiori

Le mostre

Da maggio a settembre, alla casa museo Giovanni Pascoli di Castelvecchio Pascoli, Aver visto nel pensiero di Dante, una mostra documentaria su Giovanni Pascoli dantista. A settembre, nelle stanze della Memoria di Barga, #DantePop, una mostra personale di Sandra Rigali. In caso di maltempo le conferenze si terranno al Teatro dei Differenti.