‘Culturalmentre’, ad aprile programma ricco di appuntamenti

Il folclore, le storie di piccoli e grandi imprenditori, le interviste agli scrittori e ai personaggi dello spettacolo, la Londra vittoriana: sono solo alcuni dei temi proposti nel palinsesto di aprile da Culturalmentre, la web tv intelligente, rassegna culturale virtuale promossa dalle associazioni Nati per scrivere e L’Ordinario, da anni attive sul territorio toscano per promuovere cultura. Culturalmentre propone varie rubriche che vanno ‘in onda’ in diretta Facebook, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18,30) del mese. Un appuntamento quanto mai importante, in un momento di zone rosse, quarantene e assenza di eventi dal vivo.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti di aprile: 7 aprile, alle 18.30 – Leggendando. Storie di folclore: la puntata sarà dedicata ad angeli e demoni nel folclore e nella mitologia. Alessio Del Debbio, presidente di Nati per scrivere, intervisterà gli scrittori Valerio la Martire (autore della trilogia Nephilim, Armando Curcio), Laura Santella (autrice del romanzo Lucifer), Elena Covani (autrice degli urban fantasy I fuochi di Valencia e I corvi di Londra, Nps Edizioni) e la blogger Debora Parisi, del sito L’antro del drago.

Il 12 aprile alle 21 – Rubrica Gli Stra-Ordinari: Design e qualità per i dolci hand made, la giornalista Daniela Tresconi intervista Cinzia Argenti titolare di Ciri Cakes, microimpresa domestica alimentare. Il 14 aprile, alle 18.30 – Per la rubrica Il salotto dei lettori straordinari, Alessio Del Debbio e la blogger Isabella Cavallari, del blog Bosco dei sogni fantastici, converseranno con gli scrittori Alessio Filisdeo (Il mistero di Virginia Hayley, Nps Edizioni), Mala Spina (Victorian Horror Story) e Alastor Maverick (Steambros Investigations, Dz Edizioni), sul tema Londra vittoriana, in una puntata dedicata ai romanzi ambientati nella Londra di fine Ottocento. Alle 19 aprile alle 21 – Rubrica Gli Stra-Ordinari: Fashion e solidarietà, si può. La giornalista Daniela Tresconi intervista l’hair stylist Marilena Cavazzuti. Il 21 aprile, alle 18.30 – Intervista all’autore: intervista allo scrittore Alessio Del Debbio, per parlare dei suoi libri L’ora del diavolo, Quando Betta filava e Chi ha paura del Linchetto? Storie e ballate del folclore lucchese (Nps Edizioni), storie che affondano nelle leggende del folclore della Toscana. Ospite la band Joe Natta e le Leggende Lucchesi, che accompagnerà la presentazione con la loro musica. Il 26 aprile alle 21 – Rubrica Gli Stra-Ordinari: Quando l’illusione diventa realtà. Le giornaliste Daniela Tresconi e Romina Lombardi intervistano Magico Matteo, mago e illusionista di fama nazionale, già ospite in molte trasmissioni televisive. Il 28 aprile, alle 18.30 – A tu per tu con l’editore: puntata dedicata a Nativi Digitali Edizioni, casa editrice digitale di Bologna fondata da Marco Frullanti e Annalia Scarafile, che si distingue per l’originalità nella linea editoriale, volta a prediligere proposte innovative di autori emergenti, e per il forte impegno nella comunicazione online attraverso strategie che coinvolgono molteplici canali attraverso un approccio informale.

La rassegna Culturalmentre va in onda, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte.