Al comprensivo Lucca 7 il laboratorio di robotica ‘Coding con i droni’

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Lucca 7, Teresa Monacci, presenta la prima edizione del laboratorio di robotica, dal titolo Coding con i droni.

Il progetto, che amplia l’offerta formativa dell’istituto, è rivolto alle alunne e agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Custer de’ Nobili e coinvolge le materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica).

Come spiega il ds, l’iniziativa risponde al bisogno educativo di attivare all’interno della scuola laboratori sperimentali per la creazione di innovativi ambienti formativi fondati sulla didattica induttiva ed attiva e ha lo scopo di offrire agli alunni e alle alunne un innovativo e stimolante spazio di potenziamento e sviluppo didattico educativo, utilizzando metodologie sperimentali e dimostrative in situazioni di problem solving.

Il corso, che sarà tenuto dall’animatore digitale dell’istituto, professor Antonio Leoni, prenderà avvio giovedì (7 aprile) delle 15,30 alle 17,30 e continuerà ogni giovedì, con lo stesso orario, fino al 5 maggio, sulla piattaforma Google Meet.

I ragazzi che prenderanno parte al corso avranno la possibilità di progettare, costruire e mettere in pratica con il drone educativo semplici missioni sul simulatore tridimensionale di volo, incentrate su azioni e movimentazioni di base, utilizzando linguaggi di programmazione grafico visuali basati su Scratch, nonché di progettare e programmare percorsi modulari scalabili a diversi gradi di complessità.

Tante sono le competenze che un corso come questo mira a favorire: la creatività e l’innovazione, la competenza digitale, il pensiero critico, le competenze comunicativo linguistiche.

Il laboratorio di robotica rappresenta dunque una grande opportunità che l’istituto comprensivo Lucca 7 mette a disposizione dei propri studenti in un momento in cui, a causa dell’emergenza sanitaria siamo tutti, ragazzi in primis, costretti a rimanere a casa; un’opportunità di collaborare a distanza ma insieme ad un progetto nuovo che ha il sapore di una sfida a colpi di creatività e innovazione.