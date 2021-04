‘Nati per leggere’, tornano in modalità on line le letture dedicate ai bambini

Sabato (10 aprile) tornano le letture on line per bambini con i volontari Nati per leggere nell’ambito del ciclo di incontri La biblioteca a casa, la casa in biblioteca. Le letture sono a cura delle biblioteche della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari).

Dalle 10 alle 10.45 le letture saranno dedicate alla fascia di età 18-36 mesi, mentre dalle 11 alle 12 alla fascia di età 3-6 anni. Per partecipare, è necessario iscriversi entro l’8 aprile all’indirizzo e-mail m.bianucci@comune.altopascio.lu.it comunicando nome, cognome, età e residenza del bambino.

I partecipanti ammessi riceveranno conferma dell’iscrizione e il link per accedere. Nati per leggere nasce per promuovere la lettura all’interno delle famiglie, quindi è gradita la presenza di almeno un genitore, un parente o un tutore durante tutto l’arco delle letture.