In diretta Facebook la presentazione di ‘Lucca all’Inferno’

È in programma per giovedì (15 aprile) alle 17,30 in diretta dalla pagina Facebook di Ubik Lucca la presentazione del volume Lucca all’inferno, doppia proposta a tema dantesco che presenta il saggio di Annalisa Marraccini, Lucca nella Divina Commedia abbinato alla ristampa della ‘versione’ in vernacolo lucchese dell’Inferno, declinato in versione vernacolare dal poeta Cesare Viviani.

Un Inferno riletto alla lucchese, Robba dell’artro mondo come recita il sottotitolo del testo, nato dalla fervida penna del noto e compianto poeta vernacolare Cesare Viviani (Lucca 1937- 1993). Guidato, anziché da Virgilio, da Gino Custer de’ Nobili, autore delle famose Poesie di Geppe, Viviani percorre i gironi infernali rivisitati in rime vernacolari e reinterpretati in chiave satirica con divertenti bozzetti che richiamano vizi e virtù della nostra Lucca. Il testo, edito per la prima volta nel 1980 viene oggi riproposto accompagnato, come già nella prima edizione, dalla riproduzione delle opere del pittore Gianfranco Rontani (Lucca 1926 – 2018): 34 tele di grandi dimensioni dedicate all’Inferno che fecero storia a Lucca per la importante mostra inaugurata nella chiesa di San Cristoforo nel 1980.

La presentazione introdotta e coordinata da Francesca Fazzi della Pacini Fazzi editrice e da Gina Truglio, titolare della Ubik Lucca viene organizzata a ridosso dell’uscita in libreria.