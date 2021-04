25 aprile, sul sito dell’Istituto storico della Resistenza un reading di poesie di Elena Bono

L’Istituto storico della Resistenza, la Provincia e il Comuni di Lucca e Capannori, nel percorso di eventi creato intorno al 25 aprile, Festa della Liberazione, hanno inserito per la giornata di domani (16 aprile), un reading di poesie All’Italia che ha combattuto nei monti tratte dal ciclo sulla Resistenza di Elena Bono, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

L’appuntamento è sul web alle 18,30 e si può seguire attraverso la pagina Facebook dell’Isrec Lucca o richiedendo all’istituto via email il link per l’accesso. Dopo i saluti istituzionali, la lettura delle poesie è affidata a Agostino Cerrai e Silvia Pagnin, che da molto tempo lavorano, spesso con la regia di Salvatore Ciulla, sull’opera di Elena Bono.

Elena Bono (1921-1914), di origini laziali ma poi ligure di adozione, ancora studentessa, dopo l’otto settembre del ‘43 entra in contatto con la Resistenza ligure, collaborando nella raccolta di informazioni. L’esperienza resistenziale sarà fondamentale nella sua storia personale e tema profondo di una parte significativa della sua produzione letteraria. Scrittrice raffinata e sensibile, è autrice di romanzi, poesie, opere teatrali, traduzioni; nelle sue opere si congiungono profonda spiritualità di credente e passione civile.

Nel giugno 2008, per iniziativa dell’asssessorato alle pari opportunità della Provincia di Lucca, un suo testo poetico composto per l’occasione – Cacciata dal Paradiso terrestre di Masaccio – dedicato alle donne di Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto e delle Fosse Ardeatine, fu consegnato a donne rappresentanti le associazioni dei familiari delle vittime delle tre stragi. In occasione poi del centenario della nascita di don Aldo Mei, Elena Bono compose una poesia dedicata al martire della carità.