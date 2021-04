Su Rai5 un docufilm di Pascoli “narratore dell’avvenire”

Lunedì prossimo (19 aprile) alle 21,05 sul canale Rai5 andrà in onda il docufilm Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli poeta del regista Mauro Bartoli.

La realizzazione di questo film ha visto lavorare in sinergia i musei pascoliani della Toscana e dell’Emilia Romagna, con il sostegno della Fondazione Giovanni Pascoli, dei comuni di Barga e San Mauro, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di molte altre realtà.

Il documentario racconta Giovanni Pascoli nei suoi aspetti più innovativi e contemporanei, a partire dal carteggio tra il poeta e il fratello Raffaele, secretato fino a pochi anni orsono. Narratore dell’avvenire: così si definì Pascoli in un discorso tenuto all’Università di Messina; e in questo documentario si trova tanta dell’attualità delle tematiche da lui trattate, come la tutela dell’ambiente, il rapporto con l’immagine, la passione politica, le nuove istanze sociali, l’emigrazione. La pellicola, prodotta da LabFilm, è stato girata tra Castelvecchio Pascoli e San Mauro e comprende gli interventi di molti studiosi tra cui Diana Toccafondi, Alice Cencetti e Umberto Sereni.

Il calendario di proiezioni pubbliche del film, già presentato tra il 2019 e gli inizi del 2020 a San Mauro e Barga, purtroppo è stato condizionato dall’emergenza pandemica ma non si è fermato: sarà quindi possibile vederlo lunedì 19 aprile su Rai5, all’interno del programma Sciarada. Il circolo delle parole, e nei giorni successivi su RaiPlay.