Ha raggiunto più di quattromila persone il primo dei tre concerti di primavera organizzato da Animando per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Protagonista dell’evento la grande musica inglese trasmessa dalla chiesa di Santa Maria dei Servi direttamente nelle case degli spettatori che ieri (18 aprile) alle 18 si sono collegati per seguire il concerto in streaming su Facebook e YouTube.

“Ringrazio i musicisti per la passione e la competenza, qualità che non vengono meno nonostante le difficoltà del momento storico. Ma soprattutto – dice Paolo Citti, presidente di Animando – voglio ringraziare il pubblico che ha saputo rispondere con decine di commenti e apprezzamenti a questo nuovo modo di stare insieme e condividere musica bella e spesso poco eseguita. Un affetto che rafforza l’impegno dell’associazione e che fa ben sperare per la ripresa degli eventi dal vivo”.

Un percorso fra i compositori di area culturale britannica nell’arco di tre secoli – dal Settecento al Novecento – introdotto dal musicologo Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini. Il concerto è stato concepito in due parti: la prima dedicata all’amicizia tra il maestro Wolfgang Amadeus Mozart e il coetaneo inglese Thomas Linley junior, allievo a Firenze del livornese Pietro Nardini. La seconda dedicata a Ralph Vaughan Williams, autore consacrato al grande pubblico dalla colonna sonora del film vincitore di due primi Oscar Master and Commander.

Impeccabile l’esecuzione dell’orchestra Nuove Assonanze diretta dal maestro Alan Freiles Magnatta. Intensa e vivace l’interpretazione dei violini solisti Lucilla Rose Mariotti e Massimo Nesi, capaci con le loro note di riempire il vuoto di un palcoscenico senza pubblico.

Chi si fosse perso il concerto potrà vedere la replica domenica prossima (25 aprile) alle 17,10 su Noi Tv (canale 10 del digitale terrestre). In alternativa la registrazione è disponibile on demand sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Animando, così come su quello messo a disposizione dal Comune di Lucca, Live Love Lucca.