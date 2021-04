Covid19, il ruolo delle varianti al centro del webinar con Walter Ricciardi

Il ruolo delle varianti nella fase post vaccinale. E’ questo il tema dell’incontro online organizzato dalla Società medico chirurgica lucchese che avrà come ospite proprio il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della salute per la pandemia.

L’appuntamento è in programma domani (21 aprile) alle 20,45 sul sito www.luccamedici.it . A fare da moderatrice sarà la presidente della società lucchese Daniela Melchiorre mentre sul finire dell’incontro si terrà un dibattito a cui parteciperanno alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e della sanità lucchese.

“La Società medico chirurgica lucchese – sottolinea Melchiorre – si propone di fornire informazioni e sviluppare il dibattito tra gli operatori del settore, con un’attenzione rivolta anche ai cittadini, per contribuire a divulgare il più possibile quelle corrette conoscenze, necessarie a fronteggiare, la situazione di emergenza che si prolunga nel tempo. Durante la fase vaccinale che stiamo portando avanti, è importante divulgare ancora le giuste informazioni che possano contribuire a mantenere la sicurezza di operatori, medici e ospedalieri, ma anche dei cittadini. Per questo la scelta di affrontare queste importanti tematiche con uno degli esponenti di primo piano nazionale come il professor Ricciardi”.

Ricciardi è professore ordinario d’igiene e medicina preventiva dell’Università Cattolica di Roma e consigliere scientifico del ministro della salute per la pandemia da coronavirus e ha un curriculum di livello internazionale, che lo ha portato tra le altre cose, nel 2019 ad essere direttore del dipartimento di scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, ad essere presidente del Mission Board for Cancer, una delle cinque principali missioni europee di ricerca e innovazione di Horizon Europe, Commissione europea, oltre ad essere autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di decine di libri anche di testo utilizzati nelle principali università.