Del disegno e dell’architettura, si presenta il libro di Carlotti su Ragghianti

È in programma giovedì (22 aprile) alle 17 la presentazione online, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito della Fondazione Ragghianti di Lucca (clicca qui), del libro di Lisa Carotti Del disegno e dell’architettura: il pensiero di Carlo Ludovico Ragghianti. Analisi critica delle mostre di Wright, Le Corbusier e Aalto a Palazzo Strozzi. Il volume indaga, attraverso l’attento studio dei documenti, il legame tra il disegno e l’architettura nel pensiero critico di Carlo Ludovico Ragghianti, concentrando l’analisi sull’allestimento e sui disegni esposti nelle mostre epocali organizzate a Palazzo Strozzi a Firenze tra il 1951 e il 1966, dedicate ai tre grandi architetti del XX secolo.

All’incontro, introdotto dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, interverranno come relatori Paolo Zermani (Università degli Studi di Firenze) e Raffaella Fontanarossa (Alma Mater Studiorium – Università di Bologna). Sarà presente anche l’autrice Lisa Carotti.

Recentemente pubblicato dalle edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, il libro sta riscuotendo un notevole successo di critica, con recensioni e segnalazione sulle principali testate nazionali. Frutto di un meticoloso lavoro preparatorio, fa emergere numerosi elementi di novità, mettendo a disposizione un’ampia mole di materiali inediti, ovvero gli scritti che Ragghianti redasse in riferimento ai disegni di Frank Lloyd Wright presenti nella mostra fiorentina del 1951: una documentazione in grado di offrire un nuovo contributo alla ricostruzione dei processi espressivi dell’architetto statunitense.

Il volume può essere acquistato al costo di 26 euro direttamente alla Fondazione Ragghianti (in via San Micheletto 3 a Lucca), oppure ordinato sul sito www.fondazioneragghianti.it (per informazioni: 0583 467205, info@fondazioneragghianti.it ) e in tutte le librerie.