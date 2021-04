Ultime ore per iscriversi all’open day di orientamento universitario di Jam Academy (clicca qui), che si tiene sabato (24 aprile) alle 15 in modalità web conference. L’istituto dedica questo incontro ai corsi Bachelor of Arts in produzione musicale e performance musicale per l’anno accademico 2021-2022.

Si parlerà di titolo di studio, validità e spendibilità; modalità di accesso, iscrizione e regolamento accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di pagamento; job placement e sbocchi occupazionali.

Foto 2 di 2



Parteciperanno il direttore dell’Istituto Jam Academy, Giampiero Morici, alcuni docenti titolari degli insegnamenti, la responsabile amministrativa e i tutor didattici. Il link per l’accesso verrà comunicato via mail a coloro che si prenoteranno.

All’indirizzo qui si trovano tutte le informazioni.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .