Esce il nuovo singolo dei rapper lucchesi Moriconi e Ceragioli

In uscita oggi (25 aprile) su tutte le piattaforme online il nuovo brano della coppia di rapper lucchesi, Mirko Moriconi e Maria Giulia Ceragioli, i quali in seguito alle tante visualizzazioni delle loro precedenti incisioni ed apprezzamento a parte dei più giovani, in questa occasione propongono una cover/parodia dal titolo provocatorio (tipico della musica rap) La Trogola, musica di Fabio Rovazzi, video a cura di Diego Mecchi.