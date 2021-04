A Lucca tornano le visite guidate gratuite nel weekend

Tornano a Lucca le visite guidate gratuite. Quest’anno agli itinerari all’aperto di Venerdìsabato&domenica si aggiungeranno anche i musei. Finanziata dal Comune di Lucca e realizzata in collaborazione con le associazioni di guide turistiche cittadine Luccainfo&guide, la Giunchiglia e Turislucca, la programmazione aveva subito uno stop in corrispondenza del periodo di zona rossa della Toscana, ma adesso è pronta a ripartire con tre giorni a settimana in corrispondenza dei quattro weekend di giugno e con un primo assaggio già questo sabato (1 maggio), in corrispondenza della Festa dei lavoratori e del primo fine settimana in zona gialla.

“L’iniziativa è partita la scorsa estate come Cisivededivenerdì, riscuotendo un grande successo – dichiara l’assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti –, con circa 600 partecipanti, e proprio la formula che ha messo insieme visitatori e cittadini lucchesi è stata particolarmente gradita, anche dai turisti stessi che si sono sentiti maggiormente coinvolti nella visita della città. Nel sostenere questa programmazione, l’idea che ci ha animati e che anche nell’attuale fase di riaperture ci sta animando, è quella di accogliere i turisti che dall’estero timidamente si stanno riaffacciando in Toscana e al contempo favorire un turismo più interno e di prossimità”.

Soddisfazione per la ripresa dell’attività è stata espressa dalle presidenti Roberta Ferrarini di Turislucca, Paola Moschini di Luccainfo&guide e Linda Lorenzetti della Giunchiglia: “Dopo mesi di assoluta inattività – hanno detto – siamo felici di poter offrire un variegato programma di itinerari guidati. Ci auguriamo che la platea dei partecipanti si estenda non solo ai cittadini lucchesi, ma anche ai visitatori Italiani che sceglieranno Lucca e il suo territorio come meta per ristorare la mente e il corpo dopo questi mesi di dura pandemia. Siamo pronti ad accoglierli”.

Le visite di sabato prossimo saranno dedicate alle famiglie, e in modo particolare ai bambini: al mattino, con partenza alle 10, si svolgeranno i due itinerari C’era una volta a Lucca e Caccia al tesoro in giro per Lucca. Il pomeriggio, alle 15,30, Miti da bambini a villa Bottini e Lucca spiegata ai bambini.

Dopo questa anteprima, le visite guidate riprenderanno a pieno regime nel mese di giugno, con 27 appuntamenti complessivi spalmati su tre weekend, uno nei giorni di venerdì, quattro il sabato e quattro la domenica. Le visite di ogni settimana avranno un proprio filo conduttore: la prima settimana sarà dedicata a I cammini e le genti, la seconda a Le arti e le architetture, la terza a I personaggi e i segreti. In programma grandi classici come la visita ai sotterranei delle Mura rinascimentali, quella ai luoghi della musica a Lucca da Puccini ai Rolling Stones, le passeggiate nella storia della città in compagnia di personaggi storici, l’Ottocento della principessa Elisa Baciocchi, il medioevo di Dante Alighieri, la contemporaneità di Mario Tobino e nuovi titoli che si ritroveranno poi nell’originale programmazione estiva delle singole associazioni, come ad esempio quello sui personaggi femminili e sui lucchesi illustri.

Spazio anche ai “cammini”, che tanto successo stanno riscuotendo negli ultimi anni e che vedono il pieno coinvolgimento di Lucca. Ci saranno infatti itinerari dedicati alla via Francigena e ai pellegrinaggi, alla via della Seta, alla Liberation Route, oltre ad approfondimenti di singoli edifici importanti e non facilmente accessibili al pubblico, come la chiesa di San Romano e quella di Santa Caterina. Il venerdì, in collaborazione con i Musei Nazionali, si svolgeranno visite guidate tematiche ai Musei di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, sulle tracce delle grandi famiglie lucchesi e dei tesori della città, con approfondimenti sui periodi storici e sui movimenti artistici.

Il programma

Venerdì 4 giugno alle 16 ci sarà la visita al Museo nazionale di Palazzo Mansi mentre sabato 5 giugno alle 10 appuntamento con Lucca Romana, una città invisibile e La Via della Seta passa da Lucca, alle 15,30 Liberation Route e La Via Francigena, Lucca, i santi. Domenica 6 giugno alle 10 spazio ai Mistici lucchesi e Donne Lucchesi, il pomeriggio alle 15,30 Curiosità e storie per le strade di Lucca e Concittadini illustri. Venerdì 11 giugno alle 16 ci sarà 6 opere x 6 secoli al Museo nazionale di Villa Guinigi mentre sabato 12 giugno, alle 10 una visita sarà dedicata ai Maestri del Manierismo fiorentino a Lucca e una ai Maestri del Rinascimento a Lucca. A seguire nel pomeriggio alle 15,30 i capolavori della scultura a Lucca e Musica Maestri! Andante ma… con brio. Domenica 13 giugno alle 10 due guide sulle Mura e alle 15,30 Sotterranei delle mura e Dalle Mura: Lucca dentro e Lucca fora. Venerdì 18 giugno alle 16 posto a Palazzo e Villa Guinigi, dimore del rinascimento mentre sabato 19 giugno alle 10 a Santa Caterina l’illusione del barocco e visita a Villa Buonvisi e al Giardino. Alle 15,30 appuntamento a San Romano chiesa di palazzo e La cattedrale di San Martin per finire domenica 20 alle 10 Lucca di Dante e Una giornata insieme a Elisa e alle 15,30 Le orme di Dante e Lucca negli occhi di Mario Tobino.

Tutte le visite saranno a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti per garantire il distanziamento. Sarà possibile prenotarsi dal lunedì precedente la visita ai numeri di telefono degli uffici di informazione turistica del Comune di Lucca: 0583 583150 e 0583 442213. A questi recapiti verranno fornite tutte le informazioni per partecipare.