Guitar Festival, i concerti di Saggese e Ramelli chiudono il primo mese di ‘Open’

Il Guitar Festival chiude il primo mese della stagione di Open, la manifestazione organizzata dall’Istituto musicale Boccherini.

Due gli appuntamenti in programma dedicati alla chitarra classica. Il primo è in programma per domani (27 aprile) alle 21 sul canale Youtube del conservatorio (bit.ly/3dp90L0), con il concerto di Christian Saggese, polistrumentista, classe 1974 dalla ricca carriera concertistica internazionale. Saggese eseguirà pagine di Mauro Giuliani, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Augustín Barrios, Heitor Villa-Lobos, Dionisio Aguado e Fernando Sor.

Mercoledì (28 aprile) sempre alle 21 in streaming, sarà la volta di Marco Ramelli, poliedrico chitarrista milanese noto a livello internazionale sia come musicista che come compositore e direttore artistico. Il concerto di Ramelli si aprirà con la Suite in Mi minore, Bwv 996 di Johan Sebastian Bach, per proseguire con una selezione da Cançons populars catalanes di Miguel Llobet. A seguire il Larghetto e Allegro dal Divertimento in Si bemolle maggiore, K Anh. 229 (Tras. Julian Bream) di Wolfgang Amadeus Mozart, e la Grande Sonata in La maggiore M.S. 3 di Niccolò Paganini, nell’arrangiamento tratto dalla registrazione di Julian Bream, a cui quest’anno è dedicato il Guitar Festival, del 1962.