Il “suono del silenzio”: gli attori danno voce alla creatività

Il silenzio può invadere, facendo eco. Il silenzio, a volte, può creare claustrofobia ed essere assordante.

“In questi mesi il silenzio ci ha avvolto, rendendo impossibile ascoltare tutti gli altri suoni, suoni fatti di arte, di creatività, di professionalità ma soprattutto di imprenditori e di artisti che da sempre accompagnano e arricchiscono i nostri momenti, leggeri e profondi”.

In occasione della festa nazionale dei lavoratori, sabato (1 maggio), Silb Fipe in collaborazione con Metempsicosi ha deciso di dare voce a tutti gli attori che creano intrattenimento, trasformando, finalmente, il silenzio in suono.

“Il progetto #ilsuonodel silenzio – spiegano i promotori – nasce dalla necessità di essere ascoltati, per riaccendere i riflettori su un tema centrale per la collettività tutta, tematica che trova il suo spazio nella giornata della celebrazione dei lavoratori. Il settore dello spettacolo, tra i primi a chiudere con l’arrivo della pandemia, nel 2020 si è trovato ad affrontare un brusco stop che ha causato ingenti perdite e ricadute sui lavoratori del comparto: si parla di un calo di fatturati e occupazione che va ben oltre l’80% con effetti logicamente devastanti sulle attività”.

L’evento, patrocinato dal comune di Gavorrano, avrà luogo al Teatro delle Rocce: una location suggestiva ed evocativa che da sempre ospita eventi culturali di rilievo. Una cornice unica, all’interno del Parco Mineralistico Naturalistico nell’area metallifera del grossetano. Questo splendido spazio rimarrà purtroppo vuoto a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Ciò non ci ha impedito però di mettere in scena la nostra musica: dalle 19 fino alle 21 gli artisti dello storico gruppo di musica elettronica Metempsicosi, composto da Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino, accompagnati dal celebre performer Principe Maurice, si esibiranno di fronte ad un “pubblico digitale”. L’evento sarà trasmesso tramite una diretta streaming, facendo arrivare la musica e il messaggio veicolato dagli artisti in ogni casa, in ogni parte d’Italia.

#ilsuonodelsilenzio porterà in scena il pensiero e il messaggio condiviso da tutto il mondo del clubbing: imprenditori, artisti, tecnici audio e luci, bartender, agenzie di comunicazione e tutti i soggetti che creano e progettano il nostro intrattenimento.

Il progetto, ideato da Leonardo Brogi, uno dei fondatori di Metempsicosi, in collaborazione con Silb Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo, Confcommercio Toscana e Sils sindacato italiano lavoratori dello spettacolo.

L’appuntamento è quindi online, sabato 1 maggio sul profilo Facebook @metempsicosiofficialfanpage

Per ulteriori informazioni: creativelab@silb.it