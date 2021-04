Maria Luisa di Borbone, 200 anni fa il nuovo regolamento sulle terme di Lucca

Nuovo regolamento ducale sui Bagni Termali di Lucca: domani (29 aprile) ricorre il bicentenario. Lo ricorda il professor Pietro Paolo Angelini nell’ambito delle iniziative del bicentenario di Maria Luisa di Borbone volute e organizzate dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per ricordare la figura della duchessa di Lucca.

“Maria Luisa di Borbone – spiega Angelini – amava trascorrere una parte del suo tempo alle Terme di Bagni di Lucca, luogo dal quale emanò alcuni decreti. Con decreto del 6 settembre 1819, per esempio, ordinò la costruzione di ‘una nuova strada carrozzabile’ in grado di collegare le sue terre, ‘la nostra Città di Lucca e tutto il Ducato… colle principali città dell’Alta Italia e particolarmente con l’Alta Lombardia’, valicando l’Appennino alla ‘Foce a giogo’”.

I bagni termali, per secoli fiore all’occhiello di Lucca. “Due anni dopo, con il decreto numero 36 del 29 aprile 1821 – prosegue Angelini -, Maria Luisa emana il nuovo regolamento ducale sui bagni termali di Lucca. Un decreto articolato che annulla i precedenti regolamenti e si sviluppa su ben 12 pagine. Le terme sono da secoli un bene dello Stato di Lucca, il fiore all’occhiello della piccola Repubblica quale luogo di soggiorno e cura, un bene gestito dalla duchessa tramite l’Uffizio delle acque e strade. Dalla lettura del decreto veniamo a sapere che le terme rimangono aperte per 5 mesi all’anno, da maggio a settembre compresi, che sono dirette da un Deputato che vi risiede obbligatoriamente nei mesi di luglio e agosto, che gestisce l’attività terapeutica e ‘ricreativa’ applicando i regolamenti emanati con il decreto”.

Il personale

“Sorprende la consistenza dell’organico composto da ben 33 addetti, fra cui un medico e un chirurgo e 28 ‘bagnaioli’, 14 uomini e 14 donne, rispettosamente distinti in base al genere dei presenti: un organico che fa pensare ad un’affluenza significativa, composta da non solo da cittadini lucchesi ma anche da turisti italiani ed europei. La stessa duchessa frequenta le terme e lì firma vari decreti, fra cui quelli relativi alla costruzione della via Ducale che avrebbe collegato Lucca con Modena”.

Tariffe e gratuità per i poveri

“Il decreto sulle terme ricorda l’obbligo dell’accoglienza e dei bagni curativi per i poveri, secondo la tradizione voluta da Matilde di Canossa: ‘…il medico è tenuto a curare gratuitamente quegl’individui che sono muniti di un certificato di povertà e deve altresì assistere con ogni diligenza gli ammalati che si portano all’Ospedale…’. Viene riproposto un nuovo piano tariffario per ‘bagnature e docce’ e il possibile libero accesso al termine del tempo destinato ai clienti calendarizzati. Il regolamento ducale, stampato anche in francese e inglese, doveva essere affisso in ogni locale pubblico e privato che accoglieva gli ospiti e riguardava sia la gestione delle terme che del Casino. Le terme erano frequentate sia per finalità terapeutiche, che giustificano la presenza di un medico e un chirurgo, sia per momenti complementari di svago all’interno del Casino. Ivi i turisti si dedicavano anche al gioco e alle danze in ‘una delle prime case da gioco del mondo’. È compito del custode del Casino a vigilare sui giuochi svolti, a riscuotere le imposte sulle somme vinte, a organizzare le feste da ballo; sono questi i momenti di svago per chi frequenta le terme. Con successivo decreto del 10 maggio 1821 (numero 38) viene nominato quale deputato dei bagni termali il signor Francesco Tucci.”