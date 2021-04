Anche Lucca partecipa alle iniziative del bicentenario napoleonico 1821-2021 organizzate dal comitato e annunciate oggi (29 aprile). Si inizia il 5 maggio quando saranno pubblicati video provenienti da tutte le realtà italiane coinvolte in cui viene data lettura del celeberrimo componimento Il 5 maggio di Alessandro Manzoni.

Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, e Villa Reale di Marlia, che furono rispettivamente reggia e residenza privata della principessa Elisa Bonaparte Baciocchi, partecipano con due video realizzati dall’associazione Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana, a cura di Roberta Martinelli e Lucia Maffei. I video mostrano la bellezza dei due palazzi, mentre l’attrice e regista Cristina Puccinelli interpreta l’ode scritta da Manzoni al momento della morte di Napoleone Bonaparte esule a Sant’Elena.

Il contributo di Lucca alle iniziative del bicentenario non si ferma qui, dal momento che vede partecipare la storica Roberta Martinelli alla giunta esecutiva del comitato scientifico del bicentenario, guidato da Luigi Mascilli Migliorini, la più importante figura in Italia in ambito di studi napoleonici.

Le celebrazioni del bicentenario prenderanno ufficialmente avvio il 5 maggio alle 17,49, ora della morte di Napoleone, con la trasmissione della Maratona 5 maggio attraverso i canali Facebook (clicca qui) e Youtube (clicca qui) del Comitato. Una maratona che avrà come scenario alcuni dei luoghi napoleonici che faranno da sfondo agli eventi in programma.

Il programma nazionale di eventi include anche gli incontri e le iniziative di divulgazione organizzate a Lucca dall’associazione Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana con il supporto degli enti del territorio.

