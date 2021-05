Alla Pecora Nera si presenta ‘Luk Down. Memorie dell’epidemia da Covid-19 a Lucca’

Sarà proprio un libro dedicato all’emergenza legata al coronavirus e al lockdown a riaprire le presentazioni in presenza dei libri a Lucca. Infatti sabato (8 maggio) alle 17 alla Pecora Nera, nel giardino degli Osservangti, dietro San Francesco (via della Quarquonia 1) si terrà un evento letterario dedicato a Luk Down. Memorie dell’epidemia da Covid-19 a Lucca di Matteo Bini (Tralerighe libri). Con l’autore dialogherà Andrea Giannasi.

Rispettando il distanziamento sociale, indossando le mascherine, sanificando le sedie, ma soprattutto essendo all’aperto, il pubblico potrà seguire la genesi di un libro che racconta il 2020, un anno dove l’impossibile a Lucca, in Italia, nel Mondo, è diventato possibile.

Attraverso le fotografie, le locandine, dei diagrammi, delle notizie più importanti si parlerà del durante, e soprattutto si affronterà il tema del domani.