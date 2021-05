Appuntamento con i Fossi dell’arte in centro storico

Sabato prossimo (15 maggio) dalle 10,3o appuntamento con i Fossi dell’arte in via del Fosso in centro storico allo studio del pittore lucchese Fabrizio Barsotti da sempre impegnato per valorizzare una parte della città, poco conosciuta come antica via della Seta lucchese,con Arci Lucca e Versilia, il collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e Ale Sorbera che ha creato anche il logo, il patrocinio del Comune di Lucca inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.