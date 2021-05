Montecarlo, al via l’11esima edizione del concorso di poesia Simone Seghetti

Il concorso di poesia Simone Seghetti è giunto all’11esima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale di Montecarlo per rendere omaggio al concittadino, è aperta a tutti ed è articolata in due sezioni.

La prima è dedicata alla poesia a tema libero. In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, il sommo poeta padre della lingua italiana, sarà assegnato il premio speciale Carlo Cassola all’opera ritenuta più significativa avente come tema Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo: la sua figura, le sue opere, i suoi luoghi. La sezione B è invece dedicata alla poesia attinente ai temi. In occasione del 60esimo anniversario del santuario della madonna del soccorso sarà assegnato il premio speciale Simone Seghetti all’opera avente tema Il culto della Madonna nella sua santità e maternità, in soccorso di una umanità, spesso in difficoltà e perduta nella sua materialità.

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 31 maggio e la quota di partecipazione è di 5 euro, a parziale copertura spese di segreteria da versare con bonifico Iban IT06F0800370080000000043077 o direttamente in contanti all’economo comunale. I giovani sotto i 15 anni di età partecipano gratuitamente La premiazione delle opere si terrà domenica 4 luglio alle 21 nel giardino dell’istituto Pellegrini Carmignani nel centro storico di Montecarlo. Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.montecarlo.lu.it.