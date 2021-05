Versilia social cup, tutto pronto per le semifinali della sfida all’ultimo ‘like’

Mare, lago, arte e cultura. Sono queste le anime della Versilia che si contenderanno l’accesso alla finalissima della Social Cup, la sfida fra tredici località del comprensorio ideata dal consorzio di promozione turistica versiliese, in collaborazione con la pagina Facebook Toscana On The Road, per lanciare l’estate 2021.

Dagli scontri diretti dei quarti di finale sono uscite vincitrici Torre del Lago Puccini, Lido di Camaiore, Viareggio e Pietrasanta. Decine le condivisioni dei post sfida e delle foto delle singole località in gara, per un passaparola digitale che in meno di un mese, nonostante la mancanza di elementi di forte attrazione come i grandi eventi o l’accesso libero ad attività e luoghi di turismo, ha portato sulla pagina Facebook InVersilia quasi 83 mila persone.

“E più di 1200 hanno deciso di iniziare a seguire con regolarità il nostro canale – aggiunge il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – il gioco è stato lo stimolo determinante ma quello che conta è che abbiamo nuovi amici del territorio, più persone alle quali raccontare la Versilia e, speriamo, anche farla raccontare, attraverso una futura esperienza di soggiorno, per vacanza o lavoro”.

I riflettori sono ora puntati sulle quattro che si affronteranno in semifinale: mercoledì (12 maggio) sarà il turno di Torre del Lago Puccini contro Lido di Camaiore mentre giovedì (13 maggio) Viareggio sfiderà Pietrasanta. Si gioca dalle 10 del giorno indicato, quando sulla pagina Facebook InVersilia apparirà il post sfida Versilia Social Cup con un’immagine di entrambe le contendenti: per sostenere il luogo del cuore basta cliccare sulla foto corrispondente e lasciare like, love o wow. Le gare termineranno alle 22 e solo i voti ottenuti entro le 12 ore saranno validi per il risultato finale. Su www.inversilia.com il regolamento completo della manifestazione.