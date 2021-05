Valorizzare le dimore storiche attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. E’ questa l’iniziativa promossa da Photolux Festival e dall’associazione dimore storiche italiane in occasione della giornata nazionale dell’Adsi in programma domenica 23 maggio.

Il festival lucchese ha infatti lanciato una challenge dedicata agli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare sul proprio profilo una foto della dimora storica visitata, utilizzando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno esposte a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. La mostra sarà ospitata nella cornice di palazzo Bernardini, messo a disposizione per l’occasione da Confindustria Toscana nord.

Non ci sono limiti al numero di fotografie che possono essere pubblicate. La challenge si svolgerà da domenica 23 maggio a domenica 27 giugno. Oltre all’hashtag ufficiale della giornata, i partecipanti sono invitati a menzionare @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali profili delle dimore storiche fotografate e della comunità igers di riferimento sul territorio, oltre a utilizzare gli hashtag: #adsi #photolux2021 #weareigers. Nella provincia di Lucca sono 11 le dimore storiche che domenica 23 maggio apriranno le loro porte ai visitatori: per accedere alla visita e garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it.

A Lucca, tra le altre, sarà possibile visitare anche il complesso conventuale di San Francesco, Villa Grabau, Villa Torrigiani, Villa Oliva, i giardini di Palazzo Busdraghi e Massoni; a Viareggio, Villa Borbone, e la casa natale di Giosuè Carducci, a Pietrasanta. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di Adsi.–