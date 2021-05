Francesco De Gregori in concerto a Forte dei Marmi

Tre date toscane (Pistoia, Forte dei Marmi e Pisa) in estate per il tour di Francesco De Gregori che torna al live con De Gregori & Band Live – Greatest Hits: il tour che, a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle al mandolino e pedal steel guitar, Primiano Di Biase all’hammond e Simone Talone alle percussioni.

Queste le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan: si parte il 9 luglio da Cervere (Cuneo) e poi Gardone Riviera (10), Pistoia (12), Vigevano (13), Enna (16), Taormina (17), Bagheria (18), Bitonto (20), Ferrara (23), Grado (1 agosto), Lecce (8), Forte dei Marmi (13), Cattolica (20), Macerata (21), Mantova (3 settembre), Pisa (9), per chiudere il 10 settembre a Vicenza, mentre è stata annullata la data del 24 luglio a Cervia