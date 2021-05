Open 2021, doppio appuntamento nel weekend con il Trio Maffei

Lo sviluppo del linguaggio musicale beethoveniano dagli esordi viennesi fino alla maturità artistica e alle sue ultime opere. È questo il tema dei due concerti che il Trio Maffei terrà domani (15 maggio) alle 20 e domenica (16 maggio) alle 18 all’auditorium di piazza del Suffragio, in occasione di Boccherini Open 2021.

Gli appuntamenti fanno parte di un ciclo di cinque concerti che proseguirà nei prossimi mesi e che era stato pensato per il 2020, l’anno di Beethoven, quando la pandemia ha fermato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del compositore tedesco. Sabato (15 maggio) Claudio Maffei (violino), Massimo Maffei (violoncello) e Stefano Maffei (pianoforte) guideranno il pubblico nella produzione beethoveniana Tra Haydn e Mozart proponendo il Trio per archi e pianoforte n. 1 in Mi bemolle maggiore, Op. 1 e il Trio per archi e pianoforte n. 2 in Sol maggiore, Op. 1, i primi due dei dodici Trii per questa formazione grazie ai quali Beethoven impose all’attenzione del mondo culturale e musicale viennese la propria personalità.

Domenica (16 maggio) l’attenzione si sposterà su L’ambiente Viennese e la musica da camera, con il Trio per archi e pianoforte n. 3 in Do minore, Op. 1, giudicato il migliore non solo di questa raccolta, ma più in generale dei lavori giovanili del compositore. A seguire, il Trio op. 11 per pianoforte, violino e violoncello, scritto da Beethoven fra il 1797 e il 1798, quando si manifestarono i primi sintomi della malattia all’udito.

I fratelli Maffei iniziano la loro attività come trio nel 1987, curando la loro preparazione tecnica e artistica nella classe di musica da camera del Trio Čajkovskij, all’Accademia di Musica di Mestre. Sono tra i vincitori del concorso internazionale di musica da camera di Caltanissetta nel 1988 e hanno tenuto concerti in importanti centri musicali tra i quali Firenze, Lucca, Livorno, Portogruaro e Mestre. Oltre all’attività concertistica, il trio svolge anche quella didattica e di formazione professionale in ambito musicale. Il repertorio comprende autori che vanno da Haydn a Šostakovič.

I concerti sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Nel rispetto delle regole anti-Covid, la capienza dell’auditorium è ridotta ed è necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso il sito eventibrite.it. Per chi preferisse seguire il concerto da casa, rimane la possibilità di collegarsi al canale YouTube dell’istituto (bit.ly/3dp90L0) per la diretta streaming.