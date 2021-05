Concerto jazz di primavera per il 2 giugno a Bagni di Lucca

Ottava edizione per il Concerto Jazz di Primavera il 2 giugno al teatro Accademico di Bagni di Lucca con la Fondazione culturale Michel de Montaigne e il Comune.

L’organizzazione artistica è stata affidata, come ormai da tradizione, all’associazione Musica & cultura Pietro Napoli di Livorno. I protagonisti saranno: Michela Lombardi, voce; Andrea Garibaldi, pianoforte; Alessio Bianchi, tromba; Matteo Anelli, contrabbasso; Andrea Melani, batteria.

“Celebrare la nascita della Repubblica – dicono gli organizzatori – con la musica jazz potrebbe sembrare un po’ anomalo, ma bisogna considerare che questo genere musicale, nato come libertà di espressione per le etnie sottomesse, fu la musica che non solo sostenne ed incoraggiò i giovani soldati delle truppe angloamericane impegnati nella guerra di liberazione dell’Europa dall’incubo nazi-fascista, ma fu per tutti i popoli liberati e specie per il popolo italiano, festosa manifestazione di riconquistate libertà civili e di libero godimento della seduzione della musica”.

“Oggi possiamo anche dire – prosegue la nota – che questo concerto vuole essere, oltre che doveroso omaggio alla nostra amata Repubblica, auspicio che il nostro paese possa finalmente ritrovare un nuovo entusiasmo di vita, una nuova Primavera, dopo un lungo, doloroso e tormentato vivere nella paura derivante da un nemico tanto invisibile quanto accanito ed implacabile”.

L’ingresso sarà libero, ma i posti saranno assegnati, fino ad esaurimento, dall’organizzazione esolo su prenotazione da effettuarsi direttamente alla biblioteca comunale di Bagni di Lucca o ai seguenti numeri telefonici: 0583.87619; 335.5821084/0.

Il concerto avrà inizio alle 17, ma l’accesso ai posti dovrà avvenire esclusivamente tra le 16,15 e le 16,45 secondo precisi criteri. Saranno adottate le più scrupolose misure di contenimento pandemico; sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina chirurgica e sottoporsi alla misurazione febbrile tramite termo-scanner.

L’evento sarà assistito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca, che ha generosamente assicurato il monitoraggio dei presenti e il servizio di primo soccorso.