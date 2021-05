Memofest, Michele Serra e Giovanni Impastato tra gli ospiti del festival dedicato alla memoria

Ci saranno anche Michele Serra e Giovanni Impastato tra gli ospiti di MemoFest, il primo e unico festival italiano dedicato alla memoria in programma il 26 e 27 giugno prossimi nel palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio Unesco.

Michele Serra, giornalista, umorista, scrittore e autore televisivo è il creatore de L’Amaca, una delle più celebri e longeve rubriche della carta stampata italiana, da ventisette anni sulle pagine di Repubblica. Ha scritto testi per Antonio Albanese, Luca De Filippo, Claudio Bisio, Milva, Beppe Grillo e in televisione ha lavorato con Adriano Celentano, Gianni Morandi, Luciana Littizzetto e molti altri. È coautore della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Giovanni Impastato è invece fratello minore di Peppino, giornalista ucciso dalla mafia nel 1978. Ha raccolto l’eredità del fratello e lotta contro la criminalità organizzata. La sua voce accorata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle mura domestiche e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità.

“Abbiamo avuto conferma delle due presenze al nostro festival proprio in questi giorni e ne siamo felicissimi – dice Alessandra Evangelisti, direttrice artistica di MemoFest -. Il loro punto di vista sulla realtà italiana, in modo sicuramente diverso ma in entrambi i casi limpido e forte, ci offriranno occasioni per pensare e riflettere sul mondo d’oggi, nel quale la memoria di ciò che è stato si fonde incessantemente con nuovi modi di vedere e d’agire e per noi non è sempre facile orientarsi e capire. Oltre a Serra e Impastato avremo a Memofest altri personaggi e personalità espressione del pensiero, della società, della politica del nostro Paese, per un festival che proporrà come sempre tante opinioni e un vasto orizzonte di tematiche. Ai primi di giugno annunceremo il programma completo“. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.memofest.it.