Si parlerà anche di Lucca Classica Music Festival nella prossima puntata di Save the date, l’agenda culturale di Rai5 che annuncia e approfondisce gli eventi principali in programma nel nostro Paese. In vista della pausa estiva, gli autori della trasmissione hanno anticipato il servizio già previsto per il lancio della manifestazione promossa dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Lucca Classica sarà uno dei protagonisti della puntata di venerdì 21 maggio in onda alle 23 su Rai5 (canale 23).

Con le immagini della città, l’accenno ad alcuni dei momenti salienti delle precedenti edizioni e gli interventi del presidente dell’Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani, e del direttore artistico del festival, Simone Soldati, Lucca Classica ancora una volta si racconterà al grande pubblico per invitare appassionati e semplici curiosi alla prossima edizione che si terrà dal 3 luglio al 30 agosto nei luoghi più belli del centro storico di Lucca e in altre suggestive sedi.

La trasmissione sarà replicata su Rai5 durante la prossima settimana e su Rai3 martedì 25 maggio, dopo il tg della notte. Sarà possibile rivederla anche su Raiplay, alla pagina del programma ‘Save The Date’.