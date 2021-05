Via alla rassegna ‘Dante dall’oratorio degli Angeli Custodi’

È ai blocchi di partenza Dante dall’Oratorio degli Angeli Custodi, la nuova iniziativa proposta dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla biblioteca statale di Lucca, dal Centro di cultura di Lucca dell’università Cattolica e dal Comitato di Lucca della società Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti di via Elisa.

La partecipazione sarà possibile esclusivamente in streaming. Gli eventi saranno diffusi dall’Oratorio degli Angeli Custodi di Lucca, gioiello barocco recentemente restaurato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, visitabile liberamente e gratuitamente ogni sabato, domenica e festivo dalle 10 alle 19, o su prenotazione i venerdì (per maggiori informazioni consultare il sitowww.fondazionecarilucca.it) .

Lunedì 24 maggio alle 17, in streaming sul canale Youtube dell’associazione culturale Amici del Machiavelli, ci sarà l’incontro dal titolo Dante per immagini: manoscritti miniati e illustrazioni moderne.

Relatore: Lucia Battaglia Ricci, ordinario dell’università degli studi di Pisa.

Per collegarsi per la fruizione dello streaming e per informazioni complete sull’iniziativa, aprire il sito www.amicimachiavelli.it.