Una giornata di eventi per rendere omaggio a Luigi Boccherini

Si svolgerà venerdì 28 maggio la settima edizione dell’Omaggio a Luigi Boccherini, con un ricco e variegato programma di eventi, per celebrare il compositore lucchese, che si si spense a Madrid il 28 maggio 1805.

Le celebrazioni, che rientrano nel calendario del Settecento musicale a Lucca, avranno inizio alle ore 12.30 in via della Dogana 9 (di fronte all’Albergo San Martino), di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove Boccherini trascorse alcuni anni della sua vita. Nell’occasione, si terrà un intervento musicale curato dagli allievi del Liceo artistico musicale Augusto Passaglia Daci Arion (violoncello), Elia Barsellotti e Greta Marinozzi (violino), delle classi dei professori Dinorah Abela, Roberto Presepi, Carlo Alberto Valenti. In programma musiche di Bach e Boccherini.

Alle 16.30 nella Chiesa di San Francesco, davanti alla tomba del compositore si svolgerà la consueta commemorazione, con l’intervento musicale di Chiara Mura e Federico Guido Ricci (violini), Niccolò Corsaro (viola), Leonardo Giovannini (violoncello), Riccardo Vicari (contrabbasso), allievi della classe di Quartetto dell’Issm L. Boccherini guidata dal Maestro Paolo Ardinghi . Nell’occasione, sono previsti gli interventi di Alessandro Tambellini, sindaco del Comune di Lucca, e Fabrizio Papi, direttore dell’Issm L. Boccherini.

La cerimonia sarà presentata da Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini, e Marco Gallenga, collaboratore scientifico dei Centri studi Giacomo Puccini e Luigi Boccherini.

La giornata boccheriniana si concluderà alle 20 con un concerto all’Auditorium Boccherini (piazza del Suffragio) che vedrà impegnati di nuovo gli allievi della classe di Quartetto del M° Ardinghi che eseguiranno musiche di Boccherini e Dvořák. Di Boccherini sono in programma il Duetto per due violini in Fa maggiore op. 3 n. 2, G 57; il Quartetto in Mi♭ maggiore op. 2 n. 4, G 162; il Rondò (Allegro con moto) dal Quintetto in Do maggiore op. 28 n. 4, G 310. Di Antonín Dvořák saranno eseguiti l’Allegro con fuoco e il Poco Andante dal Quintetto per archi n. 2 in Sol maggiore, op. 77. Il concerto sarà introdotto da Fabrizio Papi, Paolo Ardinghi e Marco Mangani.

“In questi anni abbiamo cementato un proficuo rapporto di collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini attraverso varie iniziative comuni – dice il direttore dell’Issm L. Boccherini, Fabrizio Papi – Quella del 28 maggio è fra quelle che più stanno ci stanno a cuore sia come giusto momento celebrativo che come momento di diffusione della conoscenza delle musiche del compositore lucchese. In questi anni abbiamo infatti visto crescere l’interesse per Boccherini negli studenti e nel pubblico, e questo ci riempie di gioia”.

“Le celebrazioni degli aritsti del passato hanno senso solo se uniscono il valore simbolico alla divulgazione e alla restituzione viva delle opere- dice il presidente del Centro studi Luigi Boccherini, Marco Mangani – Siamo lieti di poter tornare a realizzare questo omaggio dal vivo, con il prezioso apporto dell’Issm Boccherini, dopo la forzata pausa dell’anno passato, che ci aveva costretto a ‘impacchettare’ un omaggio virtuale”.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per assistere alle 16:30 alla cerimonia in San Francesco è necessario prenotare telefonando al numero 0583 469225. Per partecipare al concerto all’Auditorium del Suffragio (ore 20.00) prenotazione tramite questo link https://www.eventbrite.it/o/istituto-superiore-di-studi-musicali-l-boccherini-30524530408. Questo concerto verrà anche trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’ISSM “Boccherini” https://www.youtube.com/watch?v=lULHAuVCe6Q.