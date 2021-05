Al Real Collegio la finale regionale del premio Scuola Digitale

Domani (25 maggio) e dopodomani il Real Collegio di Lucca ospiterà il set televisivo della diretta streaming della finale regionale toscana del premio Scuola Digitale organizzato dall’Iis Carrara Nottolini Busdraghi per conto del ministero dell’istruzione, per il terzo anno consecutivo.

Domani alle 10 tutte le scuole finaliste del primo ciclo, vincitrici nelle 10 province toscane, si connetteranno tramite piattaforma e diretta streaming con lo studio televisivo allestito per l’occasione all’interno della sala dell’Affresco del Real Collegio di Lucca. Mercoledì sarà la volta delle finaliste toscane del secondo ciclo.

L’evento sarà organizzato in modo che ogni delegazione scolastica possa mostrare il proprio video progetto e che una giuria collegata anch’essa in diretta streaming, possa interagire con i partecipanti per fare domande in seguito alla presentazione del progetto da parte di un alunno.

La giuria di alto livello, è stata scelta in base ai criteri forniti dal ministero dell’istruzione. Saranno presenti in rappresentanza del consiglio regionale Elena Rosignoli, Carla Maltinti per l’Usr Toscana, Monica Mariti dell’Ust di Lucca, il professor Gustavo Cevolani degli Imt di Lucca e Jacopo Moretti di Lucca Crea.

Anche la rappresentanza degli ospiti sarà molto importante, con interventi di un rappresentante dell’ufficio IV del ministero dell’istruzione in collegamento da Roma, il dirigente dell’Usr Toscana Roberto Curtolo e la dirigente dell’Ust Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi.

Le due mattinate saranno animate dall’intervento della scrittrice e divulgatrice scientifica Gabriella Greison.

“Vogliamo ringraziare – dicono dall’Iis Carrara Nottolini Busdraghi – la direzione del Real Collegio per averci dato ancora una volta la possibilità di organizzare un evento così importante all’interno dei suoi spazi. Il premio Scuola Digitale 2020/2021 è un’iniziativa del ministero dell’istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal piano nazionale per la scuola digitale e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale”.

“Il premio Scuola Digitale – conclude la nota – è una competizione tra scuole che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Per i primi classificati di ogni ciclo è previsto un premio di 2000 euro ciascuno e la partecipazione alla finale nazionale, mentre per i secondi e terzi classificati i premi saranno di tipo tecnologico”.

Questo il link per l’evento di domani (25 maggio) e questo il link di mercoledì.