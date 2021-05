L’associazione Cluster festeggia gli 85 anni di Gaetano Giani Luporini

Il 28 maggio Gaetano Giani Luporini compie 85 anni e l’associazione Cluster, di cui Giani Luporini è presidente onorario, lo omaggia con una serie di testimonianze di personaggi che lo hanno frequentato e ne hanno apprezzato la sua poliedrica attività artistica: dalla composizione alla pittura fino alla poesia.

Proveniente da una famiglia di musicisti (il nonno fu apprezzato compositore fra Ottocento e Novecento) Giani Luporini è stato uno dei compositori più importanti degli ultimi decenni a livello nazionale, oltre ad aver diretto l’Istituto musicale Luigi Boccherini per 17 anni. Già per i suoi 80 anni Cluster organizzò, unico in città, un concerto e fu donata al maestro una targa alla carriera.

L’omaggio fa parte del Puccini Chamber Opera Festival 2021 e si svolgerà nell’auditorium della Scuola Sinfonia domani (28 maggio) alle 18. Dopo un’introduzione di Renzo Cresti che coordinerà il pomeriggio, Giovanna Morelli terrà una relazione sul teatro musicale di Giani Luporini, seguirà una serie di testimonianze di persone che hanno conosciuto bene il maestro e che hanno avuto l’onore di condividere con lui passaggi artistici importanti: Ilaria Baldaccini, Francesco Cipriano, Gianfranco Cosmi, Fabrizio Giovannelli, Arduino Gottardo, Carmelo Mezzasalma, Giampaolo Lazzeri e Massimo Salotti, che porgerà anche i saluti della Scuola Sinfonia.

Il pomeriggio verrà concluso da Claudio Valenti che eseguirà il brano per viola sola Sorella Viola. L’entrata è libera ed è soggetta a tutte le norme anti-covid.