Lucca Art Fair, al via gli appuntamenti della ‘Digital art weeks’

Prenderanno il via domani (28 maggio) gli appuntamenti online di Lucca Art Fair, Digital Art Weeks che proseguiranno fino al 6 giugno.

La nuova formula dell’appuntamento, organizzato in collaborazione con la nuova piattaforma digitale dedicata all’arte Toe Art Market, è stata pensata per riunire virtualmente e ampliare la vasta community di collezionisti e appassionati d’arte che seguono Lucca Art Fair da anni, offre la possibilità di fruire di una vasta e curata offerta artistica. Sulla piattaforma infatti, Lucca Art Fair ospiterà gli spazi digitali delle singole gallerie, le Viewing Rooms, e offrirà speciali focus che permetteranno ai visitatori di scoprire e chiedere informazioni riguardo alle opere selezionate dai galleristi e dai curatori della fiera, consentendo un’interazione e un’esperienza visiva personalizzata.

Il board curatoriale – composto da Paolo Batoni (direttore della fiera, creatore del Premio Combat e della piattaforma Toe Art Market), Beatrice Buscaroli (storica dell’arte, critica dell’arte, giornalista, docente), Francesca Baboni (curatore indipendente) e Kiki Mazzucchelli (curatore indipendente) – presenterà sei selezioni scelte tra le opere proposte dalle gallerie partecipanti, che spaziano tra arte moderna, post bellica e contemporanea.

Sempre sulla piattaforma digitale sarà presentato Art Tracker, il progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Lucca Art Fair e il Premio Combat per creare uno strumento di riflessione sulle nuove tendenze nella giovane arte contemporanea italiana. Il progetto, a cura del collettivo CampoBase, presenterà in versione digitale e accompagnate da un testo critico le opere realizzate da Clarissa Baldassarri, Anna Marzuttini, Agnese Spolverini e Giorgia Valli, vincitrici delle ultime due edizioni del premio Art Tracker. Lucca Art Fair, Digital Art Weeks sarà inoltre arricchita da un programma di dibattiti online sulla pagina Facebook e Instagram di Lucca Art Fair. Curati da Arianna Baldoni (critica d’arte, docente e giornalista) e da Bianca Trevisan (docente dell’Università Cattolica e curatrice della Galleria Milano) per la sezione archivi, i talk si svolgeranno sotto forma di brevi interviste di 15 minuti.

In particolare domani (28 maggio) andrà in scena il focus su Il mercato nel contemporaneo tra fiere, aste, collezionismo, spazi privati e vendite on-line con le interviste al collezionista Vittorio Gaddi alle 15,30 e a Renato Diez alle 17,30, giornalista, esperto di mercato e investimenti d’arte. Martedì 1 giugno il tema dell’incontro sarà L’arte contemporanea: le strategie della comunicazione e l’influenza dei social media e in questa occasione Arianna Baldoni dialogherà con: Nicoletta Castellaneta alle 11,30, direttrice dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, con Cristiana Campanini alle 15,30, giornalista, storica dell’arte e fondatrice di Art Around – The Italian Gallery Guide e con Silvio Salvo alle 17,30, ufficio stampa e social media manager della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.

Giovedì 3 giugno si discuterà sul tema L’arte contemporanea e l’estetica liquida con Paolo Bolpagni alle 15,30, storico dell’arte e direttore della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca e poi con Ivan Quaroni alle 17,30, critico d’arte, curatore, giornalista, coordinatore e docente all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como. Mentre venerdì 4 giugno, nell’ambito degli incontri racchiusi sotto il titolo Per un sistema di catalogazione: la funzione degli archivi, Bianca Trevisan intervisterà Gino Di Maggio alle15,30, presidente della Fondazione Mudima di Milano e Alberto Fiore alle 17,30, co-direttore della Galleria Raffaella Cortese di Milano.