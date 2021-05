Un’estate di concerti con il Lucca Classica Music Festival: si parte il 3 luglio

Splenderà la musica su Lucca in estate grazie al Lucca Classica Music Festival. Costretta anche quest’anno a spostarsi nei mesi estivi, dal 3 luglio al 30 agosto la manifestazione promossa dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, proporrà oltre 50 eventi.

Resta invariato il carattere distintivo del festival, che propone anche in questa settima edizione itinerari come La musica e i luoghi per scoprire i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, il Lu.c.c.a Museum, Palazzo Pfanner, Villa Reale di Marlia, l’Orto Botanico, il Puccini Museum; Dante 700 con gli appuntamenti dedicati al Poeta; Gli anniversari con i concerti dedicati a Piazzolla, Stravinskij, Saint-Saëns e un approfondimento su Napoleone Bonaparte.

E ancora gli appuntamenti per i bambini e le famiglie (in programma anche a Villa Bertelli a Forte dei Marmi e all’arena estiva di Capannori), lo sguardo sulla musica contemporanea con le opere da camera del Puccini Chamber Opera Festival e il ricordo di Fabio Neri curato da Fabrizio Giovannelli, nonché le consuete e coinvolgenti “prove aperte”.

Lucca Classica inizia simbolicamente anche quest’anno dall’ospedale San Luca con il concerto dell’Italian Cello Duo, sabato 3 luglio alle 16,30.

