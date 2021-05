Circolo Jazz Lucca, al Real Collegio l’evento dedicato ad Antonello Vannucchi

Il Circolo Lucca Jazz ricorda Antonello Vannucchi, uno dei più importanti musicisti della storia del jazz italiano, protagonista dagli anni Cinquanta e Sessanta nel celebre Quintetto di Lucca poi Quartetto, per molti anni pianista dell’Orchestra della Rai di Roma.

Organizzata insieme al liceo musicale Passaglia con la collaborazione del Real Collegio di Lucca e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la giornata di sabato (5 giugno) prevede due eventi. Alle 11 nella sala del Capitolo al Real Collegio (accesso da via della Cavallerizza), a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, c’è la lezione-dialogo di Zenni Da Lucca all’Europa: il jazz italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Le fa da cornice la piccola mostra documentaria Momenti della storia del circolo del Jazz che rimane aperta fino a sabato 12 giugno a ingresso libero con orario pomeridiano. Prenotazioni via e-mail a circololuccajazz@gmail.com.

Alle 18 di sabato (5 giugno), nella chiesa di San Francesco, si tiene il concerto Omaggio ad Antonello Vannucchi, con tre interventi musicali. L’accesso è gratuito ma è necessario prenotare il biglietto attraverso il sito internet, dalle 12 di giovedì (3 giugno) alle 12 di sabato 5 giugno, fino ad esaurimento posti.

Apre la serata l’orchestra Jazz del liceo musicale diretta dai docenti dell’indirizzo di studi. Segue l’ensemble del circolo Lucca Jazz con arrangiamenti delle musiche di Antonello Vannucchi a cura di Marco Cattani. Suonano I 4 di Lucca con la presenza dei musicisti fondatori Giovanni e Vito Tommaso (rispettivamente contrabbasso e pianoforte) accompagnati da Vittorio Alinari (sassofono) e Michele Vannucci (batteria).

A metà degli anni Cinquanta, 5 giovani musicisti appassionati di jazz (Vito Tommaso, tastiere pianoforte – Giovanni Tommaso, basso – Antonello Vannucchi, vibrafono e tastiere – Giampiero Giusti, batteria – Gaetano Mariani, chitarra) danno vita a un gruppo capace di connettersi con le novità del tempo e danno vita a un ensemble, I cinque di Lucca, che nel tempo ha collaborato e invitato nella città toscana musicisti come Chet Baker, Lee Konitz, Gato Barbieri, presenti in Toscana anche per l’attività musicale dei locali versiliesi. Sin dalla nascita, la loro musica è un mix di bebop e cool jazz; nel 1959 partecipano al Festival del jazz di Sanremo, portando a casa un contratto con l’Rca italiana. Dopo la scomparsa di Mariani nel 1960, il gruppo cambia nome in Quartetto di Lucca, inizia ad esibirsi dal vivo con successo in tutta Europa e con Rca registra l’album Quartetto (ristampato nel 1993 in cd). I 4, anche in virtù del percorso che Vannucchi fa a Roma, decidono di incidere alcuni 45 giri di musica leggera, cambiando però la denominazione in I 4 di Lucca:. Riscuote particolare successo la loro cover di Surfin’ Usa dei Beach Boys, intitolata Lo sai domani che faremo, seguita da un’altra cover del gruppo californiano, Barbara Ann.

Dopo altre incisioni, nel 1967 il gruppo si scioglie: Giovanni Tommaso diventa uno dei più noti bassisti italiani fondando il Perigeo, il più noto gruppo italiano di jazz rock, mentre suo fratello Vito Tommaso diventa arrangiatore per l’Rca italiana e compositore di canzoni; Vannucchi continua lavorando nei Marc 4 con il maestro Armando Trovajoli mentre Giusti si trasferisce a Firenze ed apre un locale di jazz, La cantina, registrando due album nel 1979 e nel 1981 con Maurizio Forti e Angel Pocho Gatti. Prima della scomparsa di Giampiero Giusti, nel 2013, il 13 e 14 dicembre 2007 il quartetto è tornato ad esibirsi nuovamente al Teatro del Giglio di Lucca.

Per prenotarsi alla lezione-dialogo di Stefano Zenni è necessario inviare una e-mail a circololuccajazz@gmail.com. Informazioni utili: è possibile prenotare i posti gratuiti e disponibili, assegnati secondo le normative anticontagio, dalle 12 di giovedì (3 giugno) alle 12 di sabato, fino ad esaurimento.