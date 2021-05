Daredevil, online anche la seconda puntata dell’audio-fumetto

Seconda puntata oggi (31 maggio) alle 18,30 per l’audio-fumetto di Daredevil. Un progetto nato dalla collaborazione di Silvia Chelazzi (Uici Lucca), Simona Torlai (Casa Alfa aps) e Giacomo Asaro (blog Le notti del diavolo) tutto dedicato alla storia del personaggio della Marvel che, nel perdere la vista da bambino, sviluppa gli ipersensi che lo renderanno un eroe.

Una vicenda che è diventata racconto ad alta voce, grazie all’utilizzo della tecnica delle audio trascrizioni dei film, sulla pagina Facebook di Uici Lucca. Perché anche i fumetti, linguaggi narrativi che si servono di immagini per loro definizione, possono essere per tutti: anche per chi non vede o vede poco. Il primo episodio, trasmesso lo scorso lunedì, è ancora disponibile online (clicca qui). La storia di Matt Murdock proseguirà fino al 21 giugno, ogni lunedì alle 18,30.

Domani (1 giugno) intorno alle 18 i tre ideatori e promotori dell’iniziativa saranno ospiti di Slash Radio Web, l’emittente radiofonica nazionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Un’attenzione mediatica che premia il lavoro portato avanti grazie anche all’utilizzo dell’opera L’uomo senza paura di Frank Miller e John Romita Jr. concesso da Panini Comics che, da subito, ha sposato il progetto. E chissà che questo primo esperimento, concepito proprio nella città europea del fumetto, non germogli e si moltiplichi in fretta: Lucca Comics & Games 2021 potrebbe essere già un’ottima occasione per ampliare la rete.