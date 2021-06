Filippo Spiezia vince il premio Cerruglio

Si è conclusa sabato (29 maggio) la undicesima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario nazionale di saggistica d’attualità, organizzato dalla sezione di Lucca dell’Unione nazionale ufficiali in congedo (Unuci) e che ha visto anche quest’anno la partecipazione di autori di grande fama e di case editrici di importanza nazionale.

Tanta l’attesa per la fase conclusiva di questo premio letterario divenuto in pochi anni di rilevanza nazionale, che quest’anno è tornato nella consueta location della Sala Portoghesi nello storico stabilimento Tettuccio di Montecatini. Il presidente della giuria e direttore generale di Rtv San Marino, Carlo Romeo, ha consegnato il premio a Filippo Spiezia, sottolineando l’importanza di un testo che rappresenta un sicuro riferimento per comprendere il nuovo terrorismo e le strategie di difesa, dal punto di vista di un magistrato impegnato da anni sul fronte internazionale delle indagini.

Gli altri membri della giuria di questa edizione del Cerruglio sono stati il generale Mario Mori, la professoressa Laura Quadarella e il saggista Nazzareno Tirino.

Tutti gli autori dei 5 titoli finalisti sono stati presentati al pubblico dal presentatore storico della manifestazione, il generale Valter Cassar,

L’appuntamento è al prossimo anno con la dodicesima edizione di questo premio letterario di saggistica d’attualità, sempre nella location dello stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme.