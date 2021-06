Al Greenheart di Picciorana Ramacciotti espone Re-Generation

A GreenheArt, Gardens & Lifestyle di Picciorana, lo spazio non convenzionale dove l’arte scopre e nutre il giardino interiore di ciascuno, Valentina Ramacciotti esporrà Re-Generation: dal 5 al 30 giugno.

Tutti i giorni dalle 9 alle 19. La domenica dalle 9,30 alle 13.

“Valentina Ramacciotti – spiega uno dei curatori, Alessandro Romanini -, sin dall’inizio della loro formazione artistica, lavorano su concetti ed elementi strettamente connessi all’ambiente e alla natura, intese in tutte le loro declinazioni etiche, filosofiche, storico-artistiche, di memoria collettiva e di sensibilità ambientale”.

Valentina Ramacciotti, fotografa, scrittrice, artista e docente di materie artistiche, sviluppa una ricerca da oltre 20 anni, legata alla natura e alle sue funzioni di “sismografo dello Zeitgeist”.

Natura colta nella relazione con la dimensione umana, con l’impatto – molto spesso traumatico – che quest’ultimo provoca. Da esperta narratrice, sviluppa un racconto fotografico in cui declina la dimensione umana in un contesto arcadico, dove incontrare la vita oppure la morte.

“Le scene ritratte in questi scatti senza troppi ricatti emotivi – racconta l’altra cura-attrice, Debora Pioli – ci pervadono di un sentimento nuovo. Non sai se un disastro è appena accaduto o sia in procinto di accadere. Ci sono dettagli nascosti stranianti, un’atmosfera di attesa che non usa il registro bucolico per consolare ma per un avviso importante: mettiti in viaggio il prima possibile, ri-generati, ricomincia di nuovi, se non vuoi morire una volta per tutte”. Re-Generation è una nuova opportunità di ricominciare, per ognuno di voi, a vedere con occhi nuovi.