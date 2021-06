InMusica Live, sul palco anche il fenomeno web “The Andre”

Ecco il terzo big che prenderà parte alla diciassettesima edizione di InMusica Live. Giovedì (29 luglio) sarà The Andre a prendere parte alla manifestazione organizzata da Scuola InMusica.

Si tratta di un progetto nato quasi per gioco per amore di Fabrizio De André e il suo repertorio: in poco tempo il percorso artistico di The Andre raggiunge gli onori delle cronache per le rivisitazioni di celebri brani trap e poi indie del panorama italiano.

Con oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap e indie.

Artisti urban come Ghali, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno e Salmo, o nomi dell’indie come Lo Stato Sociale, Coez, Calcutta e Coma Cose vengono così magicamente riletti in chiave deandriana denudando il testo in maniera romantica ed esaltandone l’unicità.

È uscito il 18 gennaio 2019 il suo disco d’esordio Themagogia – Tradurre, tradire, trappare (Freak&Chic/ArtistFirst) in formato cd e vinile. Il disco segna una svolta nella pur giovane carriera artistica di The Andre, allontanandosi quasi del tutto dalle cover e introducendo il nuovo concept compositivo della ‘traduzione’ ossia la rielaborazione da zero di brani celebri, oltre che sull’arrangiamento anche nella parte testuale.

The Andre è stato invitato da Dori Ghezzi e la Fondazione De André ad esibirsi in occasione della presentazione del libro Anche le parole sono nomadi (Chiarelettere) al Teatro Del Verme di Milano.

Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver collaborato con Dolcenera alla cover del brano Cupido. Ha suonato nei più importanti festival musicali tra cui Flowers Festival, Home Festival, Wired Next Fest, Musicultura, e in varie esperienze televisive su Rai 1, Sky Italia e VH1.

Il 24 settembre in tutte le librerie esce Io è un altro (People) con la prefazione di Dori Ghezzi.

Esce il 7 maggio 2021 Evoluzione, il primo ep di inediti del cantautore, anticipato nel 2020 dal singolo Captatio Benevolentie.

Nelle prossime settimane verrà svelato tutto il programma di questi 7 giorni di musica.