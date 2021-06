Si terrà a Lucca, negli ampi spazi della palestra Genesi Fitness, sabato 10 e domenica (11 luglio) la prima edizione del Lucca Summer Dance un evento dedicato al ritorno della danza in presenza, una vetrina per il ballerino, al movimento espresso in ogni sua forma, capace di stimolare ed evolvere le potenzialità professionali ed umane.

La prima edizione di questo grande evento dedicato alla danza prevede lo svolgimento di lezioni con Artisti Internazionali ed importanti Partner che offrono opportunità di borse di studio per la partecipazione ad attività Formative nazionali ed internazionali, concorsi, casting per videdeoclip musicali.

Foto 2 di 2



Saranno quattro le discipline protagoniste dell’evento, la danza classica, il modern-contemporray, il laboratorio coreografico e l’hip hop con altrettanti maestri d’eccezione per le relative categorie: Monica Perego (Prima Ballerina English National Ballet), Dino Carano (docente, coreografo, direttore artistico Acsi Danza), Kristian Cellini (coreografo internazionale) e Arianna Chiocchetti (Ary Performer e coreografa internazionale).

L’evento di preminente interesse nazionale Acsi/Coni è a numero chiuso nel rispetto dei protocolli anti-Covid, per le iscrizioni alle classi è possibile contattare la sede Acsi di Lucca tramite telefono (324 5436231 – responsabile danza e spettacolo Acsi Toscana Giulia Pescini) o tramite e-mail all’indirizzo lucca@acsi.it

Un ringraziamento agli official partner dell’evento per il sostegno organizzativo (Acsi Lucca, Genesi Fitness, passerini design, Mky-Media, Paolini Digital Print), per le opportunità formative e lavorative offerte ai ballerini più meritevoli (Concorso Monza Danza, La Dance Italy, premio doc, centro di formazione e produzione Musicamia, solo Concorso città di Prato, Acsi Dee) e al media partner ufficiale dell’evento Iodanzo.