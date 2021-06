Nel giorno della scomparsa del compianto senatore, riapre la biblioteca intitolata a Milziade Caprili

Dopo 15 mesi di chiusura riapre la biblioteca intitolata a Milziade Caprili. La cerimonia giovedi 10 giugno alle 17 a Villa Argentina a Viaregggio.

La biblioteca Milziade Caprili riapre al pubblico – con le cautele del caso – dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia.

“E’ chiusa dal febbraio dell’anno scorso – spiega la presidente del comitato direttivo della Fondazione Caprili, Amalia Giorgetti, vedova del compianto senatore – e in questo mese di giugno, con la situazione in miglioramento, approfitteremo della ricorrenza del compleanno della biblioteca per riaprire le porte almeno due volte la settimana”. L’appuntamento è dunque per giovedì 10 giugno alle 17, nella dependance di villa Argentina, sede della biblioteca, che venne inaugurata il 12 giugno del 2016.

In questi anni la biblioteca non si è limitata a raccogliere i libri lasciati da Milziade Caprili e donati anche da altre persone: si è fatta promotrice di iniziative culturali, che attraverso “I venerdì di Milziade” hanno approfondito diversi aspetti della cultura, non solo locale.

La memoria del senatore Caprili, prematuramente scomparso il 10 giugno del 2013 è stata inoltre mantenuta viva attraverso diverse iniziative, come la borsa di studio “I ragazzi di Milziade”, organizzata con l’istituto comprensivo Don Milani.

L’anno scorso, durante la pandemia, l’anniversario della morte di Caprili è stato ricordato con un video registrato da personaggi nazionali e locali, da Fausto Bertinotti a Giampaolo Simi. Quest’anno si riapre la biblioteca, dopo il lungo sonno, anche per ricordare l’anniversario della scomparsa di un politico che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.