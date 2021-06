Arte e psicologia, al via al Lucca museum gli incontri di museoterapia

Per metà giugno il Lucca Center of Contemporary Art ha ideato e organizzato una serie di attività che proiettano il museo nella quotidianità delle persone, con un occhio attento a quelle più fragili e vulnerabili e agli adolescenti. La pandemia ha prodotto stress, disagio interiore e stati d’ansia: il museo si propone come luogo dove ritrovare serenità, salute e benessere interiore. La cultura cura.

Il progetto rientra nell’approccio della crescita sostenibile del museo fortemente voluto dal direttore del LuCCA Maurizio Vanni che introdurrà e modererà i laboratori. Gli incontri, che rientrano nell’ambito di Lucca Learning City, sono organizzati dal LuCCA ArTS Hub e da Omina, in collaborazione con Alap – Associazione Lucchese Arte e Psicologia, Associazione Archimede, Baby Doctor. Partner dell’iniziativa è The Lands of Giacomo Puccini.

Si parte martedì (15 giugno) alle 18,30 con il Mindful Museum: un incontro per sperimentare pratiche di mindfulness a contatto con le opere d’arte condotto da Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, e da Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta. Il laboratorio aiuterà a migliorare la consapevolezza del qui e ora stimolando i processi cognitivi ed emozionali prima di visitare la mostra. Imparando ad abbassare il volume dello stress e a rilasciare endorfine guardando la bellezza artistica che ci circonda, anche all’interno di un museo possiamo provare felicità e uno stato di benessere.

Mercoledì (16 giugno) sono invece due gli appuntamenti con i laboratori di museoterapia condotti da Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta, che trasformeranno il museo in uno spazio di inclusione socio-sanitaria, contribuendo alla salutogenesi e all’incremento del proprio benessere psico-fisico. Dalle 9,30 alle 11 il gruppo artemediato utilizzerà la musica per la lettura delle opere surrealiste esposte nel LuCCA avvalendosi dell’ausilio di Giulio D’Agnello, chitarra, e Alessandro Sodini, fisarmonica. Dalle 11,15 alle 12,45 si applicherà la tecnica della danza con il supporto di Elisa Lorenzoni, psicologa e psicoterapeuta, specialista in terapia espressiva e danza movimento terapia.

Giovedì (17 giugno) alle 18 sarà la volta di Museum Quantum Perception, un incontro per imparare a “deprogrammare” e riconnettersi con le proprie radici e la propria identità condotto da Ines Della Valle. Per riacquistare benessere interiore e porsi in modo ideale in un percorso percettivo soggettivo nel mondo dei surrealisti, sarà utilizzato un mix di metodi provenienti da culture tribali orientali e occidentali o presi a prestito da scienze come la fisica quantistica, da tradizioni come la filosofa ermetica, principi tantrici, sciamanesimo e movimento fisico.

Venerdì (18 giugno) alle 18,30 si terrà una visita guidata interdisciplinare Teen4Teens alla mostra La realtà svelata, in corso al LuCCA fino al 20 giugno, condotta da Iacopo Muchetti. Chi meglio di un adolescente può raccontare la mostra dei surrealisti ad altri adolescenti? L’evento rientra nel progetto di formazione “Narratori museali” rivolto ai teenagers, che si è tenuto lo scorso anno e che prevedeva la possibilità di realizzare dei percorsi di visita interdisciplinari per i propri coetanei.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per prenotazioni, chiamare lo 0583.492180 o scrivere a info@luccamuseum.com

