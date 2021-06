Dal 16 giugno ‘Big fire’, il nuovo singolo di Steve Nocenti dj

Calano i contagi durante l’estate complice il bel tempo e la campagna vaccinale, riaprono i bar e i ristoranti al chiuso, si inizia a parlare di spettacoli dal vivo, eventi, musica all’aperto e anche di discoteche. Il settore del pubblico spettacolo scalda i motori in vista della bella stagione e le prospettive per una ripresa ci sono tutte.

Intanto però, molti artisti, durante questi tempi di chiusura forzata, si sono dedicati alla produzione di brani musicali, uno tra questi Stefano Innocenti in arte Steve Nocenti, dj lucchese doc, come ama definirsi: un nome conosciuto a Lucca e in tutta la Toscana, che ha suonato nei locali più in della costa, come la Capannina di Franceschi, ma anche in luoghi più nostrani, Ottavo Nano, Nichola’s, Reloò, Blanco, Mai Mai e in festival della piana, a Borgo a Mozzano e in piazza Anfiteatro durante l’edizione 2019 della Notte bianca. Il suo genere musicale spazia da una commerciale a 360 gradi indirizzata verso una music dance elettronica, un repertorio ampio che va dagli anni ’80-90 con tracce che hanno fatto la storia della dance, fino alla commerciale moderna e attuale, da festival.

Foto 3 di 4







“Il lockdown ha inciso nella mente degli artisti portandoli ad un rilassamento generale, a non creare più niente visto che non c’era modo di esibire la produzione in live, oppure hanno creato semplici canzoni da ascolto, è stato un momento veramente brutto per gli operatori del pubblico spettacolo – spiega Steve Nocenti -. Anch’io ho cercato di sfruttare il tempo a disposizione per creare qualche progetto e qualche canzone nuova e ho messo in cantiere almeno cinque, sei bozze che stiamo perfezionando a livello di produzione”.

Steve Nocenti non è nuovo nella produzione di brani musicali inediti, nel 2019 sono uscite tre sue canzoni, Love Has Got, Work It e Adventure, un genere house dal sound ricercato, che gli hanno regalato un discreto successo sia da parte del pubblico che degli operatori del settore.

La sua ultima fatica Big Fire vedrà la luce il 16 giugno con la famosa etichetta Blanco Y Negro, una casa discografica spagnola che ha fatto da apripista ad artisti di calibro internazionale.

“Big Fire nasce una sera, durante il lockdown, da un giro di note casualmente composto con la pianola nel mentre provavo qualche melodia, il motivo mi è subito balzato all’orecchio e da li ho composto il brano – dice Steve – Nella produzione abbiamo scelto di dargli una forte carica di energia, perché dopo un periodo di chiusura forzata e di stanchezza per la situazione, penso che chiunque abbia voglia di sfogarsi e questa è la musica giusta in vista di un futuro spettacolo di fronte al pubblico”.

Dal 16 giugno Big Fire potrà essere ascoltata su Spotify, Apple music, Youtube e tutte le più famose piattaforme di musica digitale.

“Come produzione mi appoggio ad uno studio lucchese, Creative Hub – precisa Steve Nocenti -, le bozze che sviluppo nello studio privato, le perfeziono nel loro, con strumenti all’avanguardia e mezzi che permettono alla traccia di essere ascoltate in radio e su tutte le piattaforme”.

Ma Big Fire non è l’unica sorpresa che Steve Nocenti ha in serbo per il grande pubblico: “Un’altra canzone è in dirittura d’arrivo e credo che potrà essere pronta per la fine di settembre, sempre con lo stesso ritmo di Big Fire. Ad oggi cerchiamo un voce che possa adattarsi a questo tipo di musica, ma stiamo sempre decidendo il tipo di timbro musicale e se sarà una voce femminile o maschile”.

Come tutti gli artisti e i dj, anche Steve è in attesa della ripartenza per poter mostrare al pubblico la sua musica: “Si iniziano a vedere alcuni spiragli di luce per una ripartenza a breve – conclude -, noi artisti abbiamo passato un periodo non facile e c’è voglia di rimettersi in gioco il prima possibile”.

Stefano Innocenti, in arte Steve Nocenti, nasce a Lucca e fin dalla più tenera età si dedica alla musica, a sedici anni muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. La sua musica è caratterizzata da uno stile edm elettronica, i suoi artisti preferiti Lucio Battisti e Ennio Morricone, definiti da lui stesso “delle pietre miliari indimenticabili”, nella musica disco il suo punto di riferimento è Dj Tujamo. La carriera di Steve prosegue e dal 2005 al 2010 le sue date toccano i locali più esclusivi della Toscana e di tutta la penisola, poi per qualche anno sospende la sua attività e si dedica ad altro. Nel 2018 la lontananza dalla musica inizia a farsi sentire e Steve Nocenti riprende la sua attività di dj con date nella zona della lucchesia, anche grazie alla collaborazione con il gruppo We Hare. Nel 2019 escono i suoi prime brani dallo stile house, Love Has Got, Work It e Adventure. Dal 16 giungo il suo nuovo singolo, Big Fire, potrà essere ascoltato su Spotify, Apple music eYoutube.