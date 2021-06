Dance Meeting, Lucca consegna il premio alla carriera a Sylvie Guillem

Sarà premiata al Teatro del Giglio la ballerina francese Sylvie Guillem. Sabato (19 giugno) alle 21 una delle più celebri danzatrici del nostro tempo sarà in città per ricevere il Premio alla carriera da Lucca Premia la Danza.

Scesa dai palcoscenici nel 2015, Guillem sarà intervistata dal giornalista Samuel Wursten prima della consegna del riconoscimento. Nel corso della serata saranno proiettati i momenti significativi della carriera dell’artista, ospite in città in occasione del Dance Meeting Lucca 2021. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@aed.dance.